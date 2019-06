एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से मिले क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, सोशल मीडिया ने बताया दोनों का 'लंदन' कनेक्शन

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) आखिरकार बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) से मिले और उन्होंने इस मौके को लोगों के साझा भी किया. मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने ट्वीट किया, "आखिरकार दोनों कैफ मिले. जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि अभी तक कोई रिश्ता नहीं सिवाय इंसानियत के. कैफ द्वारा साझा किए गए तस्वीर में दोनों कैमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. कैटरीना (Katrina Kaif)अपनी आने वाली नई फिल्म 'भारत' (Bharat) का प्रचार कर रहीं थीं. इस मौके पर कैटरीना (Katrina Kaif) एक रेड शर्ट ड्रेस में बेहद प्यारी लग रहीं थीं जबकि मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) शर्ट और सूट में काफी फब रहे थे.

Finally the Kaif's meet. PS- As clarified earlier, abhi tak koi rishta nahi , except insaaniyat ka :) pic.twitter.com/5lK1cLHlEq

मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) के इस पोस्ट पर कई कमेंट्स भी आए. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "दोनों कैफ के करियर ने लंदन से एक बड़ा स्टारडम लिया. फिल्म 'नमस्ते लंदन' से कैटरीना (Katrina Kaif) और क्रिकेट लॉर्ड्स, लंदन के घर पर नेटवेस्ट फाइनल से मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये दोनों भाई-बहन की तरह दिख रहे हैं.

