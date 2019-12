Dabangg 3 Twitter Reaction: सलमान खान की फिल्म का रिलीज से पहले ही धमाल, फैंस बोले- भाईजान ने कमाल कर दिया

खास बातें सलमान खान की दबंग 3 ने मचाया धमाल फैंस को खूब पसंद आई सलमान खान की फिल्म फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने दिये सलमान खान को 3.5 स्टार्स

सलमान खान (Salman Khan) की 'दबंग 3' (Dabangg 3) को रिलीज होने में अब कुछ ही समय बचा है. वैसे तो सलमान खान की 'दबंग 3' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी, साथ ही भाईजान को भी अपनी इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं. खास बात तो यह है कि रिलीज से पहले ही 'दबंग 3' सोशल मीडिया पर छाई हुई है. दरअसल, प्रीमियर से पहले ही दर्शकों ने सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान की 'दबंग 3' को लेकर अपने रिएक्शन दिये. उनके रिएक्शन्स को देखकर लग रहा है, मानों उन्हें सलमान खान की 'दबंग 3' वाकई में बहुत पसंद आई हो.

बॉलीवुड एक्टर ने सलमान की दबंग '3' को बताया 'वाहियात', बोले- 1990 के दशक में रिलीज होती...

The movie was fabulous and amazing I really enjoyed #dabangg3

Thank you @BeingSalmanKhan I delet the video to let you enjoy the story tomorrow, come on book your ticket now @SKFilmsOfficial#salmankhan#beingqurrat#BeLikeChulbulpic.twitter.com/7y4FMEPztk — Samah Al-Lulu (@Qurrart) December 19, 2019

One word Review: EXCELLENT #Dabangg3: (3.5/5)#Dabangg3Review



The dialogues & comedies were little off compared to previous Dabanng movies



Kicha sudeep was terrific

Salman's performance & Chulbul's Flashback portion is superb



Storywise, "Best of Dabangg series????????" — Light Yagami (@Light_Yagamind) December 19, 2019

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म को 3.5 स्टार्स दिये हैं. वहीं, फैंस की मानें तो एक सोशल मीडिया यूजर ने 'दबंग 3' (Dabangg 3) पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, "पहला दिन, पहला शो. जैसा कि सोचा था, भाईजान ने धमाल मचा दिया." दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने 'दबंग 3' के लिए लिखा, "मूवी बहुत शानदार थी और हमने इसे काफी एंजॉय भी किया. धन्यवाद सलमान खान." सलमान खान की फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा, "जबरदस्त. पिछली दबंग मूवी के मुकाबले इसमें डायलॉग्स और कॉमेडी थोड़ी कम थी. किच्चा सुदीप अपने अंदाज में लाजवाब थे. सलमान खान की परफॉर्मेंस और चुलबुल पांडे (Chulbul Pandey) का अंदाज शानदार था. कहानी के आधार पर यह दबंग की बेस्ट सीरीज है."

तैमूर अली खान के बर्थडे की यूं तैयारियां कर रही हैं मॉम करीना कपूर, देखें Video

#Dabangg3 is out an out mass entertainer. @BeingSalmanKhan as #ChulbulPandey is stupendiously fabulous. Especially the interval scene will keep us weeping. @KicchaSudeep has given his best of the best. It's a movie for Salmaniacs to watch in repeat mode #Dabangg3Review . Havoc !! — TheReviewMan ???????? (@sambitrocks) December 19, 2019

#Dabangg3 ~ Superb. One of its kind for Bollywood. An A-Grade Bhojpuri film. (1.5☆/5) pic.twitter.com/fTx2gmAKtD — Prince Prithvi (@PrincePrithvi) December 19, 2019



बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) की 'दबंग 3' (Dabangg 3) में उनके साथ साउथ के सुपरस्टार किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में दोनों ही कलाकार आमने-सामने नजर आएंगे. सलमान खान और किच्चा सुदीप के अलावा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और साईं मांजरेकर (Saiee Manjrekar) ने भी अहम भूमिका अदा की है. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले तैयार हुई इस फिल्म का निर्देशन प्रभू देवा ने किया है. वहीं इसकी स्क्रिप्ट भी खुद सलमान खान ने ही लिखी है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...