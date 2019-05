दीपिका पादुकोण को गले लगाने की खातिर सुपरवूमन का हुआ कुछ ऐसा हाल, ट्वीट कर बताई पूरी दास्तान

मेट गाला 2019 (Met Gala 2019) में बॉलीवुड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का जबरदस्त जलवा रहा है. प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने अपनी ड्रेसेज और अंदाज से मेट गाला में तूफान बरपा दिया. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुईं. लेकिन दीपिका पादुकोण को मेट गाला में एक जबरदस्त फैन मिलीं. ये फैन कोई और नहीं सोशल मीडिया की सुपरवूमन लिली सिंह (Lilly singh) हैं. लिली सिंह को दीपिका पादुकोण से मिलने का इतना क्रेज था कि उन्होंने सारी मुश्किलों के बावजूद उन्हें ढूंढा और गले लगा ही लिया.

Searched the entire #MetGala, knocked over 6 chairs with my dress, got stepped on by 16 people and got a cramp... to find my sister @deepikapadukone and give her a hug. Worth it.pic.twitter.com/iPhwQAiruz