दीपिका पादुकोण के 35वें जन्मदिन पर सितारों ने दी बधाई, आलिया भट्ट ने बताया 'प्रेरणा' तो प्रभास ने कही यह बात

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, "डीपी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमेशा से ही खूबसूरती और मजबूती की प्रेरणा रही हैं. आपको मेरा ढेर सारा प्यार." आलिया भट्ट की तरह ही कैटरीना कैफ ने भी दीपिका की तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेर की. उन्होंने बधाइयां देते हुए लिखा, "जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो दीपिका पादुकोण. आपके जीवन में खुशी, प्यार और शांति की कामना करती हूं."

Wish you a very happy birthday and a year full of abundant love, joy and success @deepikapadukonepic.twitter.com/vSbhbfIxSi