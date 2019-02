दीपिका पादुकोण को डेट कर चुके निहार पांड्या वेलेंटाइन डे पर करेंगे शादी, ये सिंगर बनेगी दुल्हन!

खास बातें वेलेंटाइन डे पर शादी करेंगे निहार नीति मोहन को यूं किया था प्रपोज दीपिका पादुकोण से जुड़ चुका है रिश्ता

निहार पांड्या (Nihaar Pandya), जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen Of Jhansi) में काम किया है; जल्द ही मशहूर सिंगर नीति मोहन (Neeti Mohan) के साथ शादी रचाने जा रहे हैं. मुंबई मिरर के मुताबिक 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में निहार पांड्या ने यह कबूल किया है कि इसी महीने वेलेंटाइन वाले दिन नीति मोहन से शादी करेंगे. साल 2000 के करीब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को डेट कर चुके निहार जल्द ही नीति के साथ कपिल शर्मा के शो में दिखाई देंगे.

एक्टर निहार के मुताबिक 39 साल की नीति मोहन के प्यार में तब पड़ गए थे, जब वह उनसे मिले भी नहीं थे. उनके किसी कॉमन फ्रेंड ने नीति से मुलाकात करवाई. मुंबई मिरर के मुताबिक निहार ने कहा है कि 'मेरा एक दोस्त जो आसमा (एक बैंड) में है. नीति मोहन अपने करियर के शुरूआत में इसी बैंड में शामिल थीं. मैं कई बार अपने दोस्त से उनसे (नीति) मिलवाने के लिए कहा लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका.' निहार के मुताबिक करीब एक साल पहले वह अचानक से नीति से गोवा में उसी दोस्त के साथ एक शादी में मिले और वहां से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई.

कपिल शर्मा के शो के दौरान जब कपिल ने पूछा कि आपने पहली बार कैसे प्रपोज किया था तो निहार ने कहा, ''हम अपने फार्महाउस के आसपास टहल रहे थे और एक पेड़ के नीचे पहले से तय जगह पर पहुंचा और फिर मैं एक पैर के घुटने पर बैठ गया. इसके बाद मैंने पूछा, 'तू शादी करेगी मुझसे?'' निहार ने बताया कि इस दौरान फूलों की बारिश भी अरेंज हुई थी. निहार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई बार नीति के साथ फोटो और वीडियो भी शेयर कर चुके हैं.

