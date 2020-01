दीपिका पादुकोण ने TikTok पर दिया एसिड अटैक लुक का चैलेंज, तो यूं ट्रोल हुईं 'छपाक' की एक्ट्रेस

खास बातें दीपिका पादुकोण ने टिकटॉक पर दिया चैलेंज एसिड अटैक लुक के साथ वीडियो बनाने का दिया चैलेंज ट्विटर पर ट्रोल हुई दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी और संघर्ष पर आधारित इस फिल्म को लेकर विवाद भी काफी हुआ था. फिल्म 'छपाक (Chhapaak Collection)' को लेकर एक्ट्रेस ट्विटर पर कई बार ट्रोल भी हुईं. अब एक बार फिर दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल, हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Video) ने अपनी फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन के लिए टिकटॉक पर एक चैलेंज दिया था. इसमें एक्ट्रेस ने अपने तीन पसंसीदा फिल्मों के किरदार का लुक के साथ टिकटॉक (TikTok) वीडियो बनाने का चैलेंज दिया था.

No @deepikapadukone.This promo isn't cool or cute. It's insensitive & ghastly.

The movie wasn't about you & your make up. It was about a woman scarred for life.And victims like her,whose marks can't be wiped off,unlike your make up.



You lost the plot,alas. https://t.co/9Zt8XEmSqI — Smita Barooah (@smitabarooah) January 18, 2020

Acid attack survivors' faces aren't “looks” for makeup artists to try on for a few minutes to showcase their talent. There are endless “looks” for them to try & experiment, trauma however isn't one. Deepika Padukone's PR team really out here being insensitive for TIK TOK, gross. — x (@krownnist) January 18, 2020

Acid attack Make-up ?? How low it can get ??



Shame on you !! @deepikapadukone



pic.twitter.com/gGIM7I1CZR — Srikanth (@srikanthbjp_) January 18, 2020

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Trolled) ने इस वीडियो के जरिए अपने फैन्स को टिकटॉक (TikTok Video) पर फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' की किरदार 'मालती' का लुक अपनाने का चैलेंज था. इसको लेकर एक्ट्रेस बुरी तरह ट्विटर पर ट्रोल हो रही हैं. एक यूजर ने दीपिका के टिकटॉक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "नहीं दीपिका, यह प्रोमो अच्छा या प्यारा नहीं है. यह असंवेदनशील और भयावह है. फिल्म आपके और आपके मेकअप के बारे में नहीं थी. यह अपनी जिंदगी में आहत हुई एक महिला के बारे में थी और उसकी तरह पीड़ित महिलाओं के बारे में, जिनके निशान आपके मेकअप से नहीं मिटाए जा सकते."

Acid attack is a joke to you, Deepika Padukone? Shameless Actress.



Good, She is exposed way back pic.twitter.com/7WGJPq7cYG — Troll Indian Politics (@TIP_Pradhanjii) January 18, 2020

बता दें, दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, हालांकि, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है. लक्ष्मी अग्रवाल की असल जिंदगी पर आधारित यह फिल्म नौ दिनों में केवल 33 करोड़ रुपये की ही कमाई कर पाई है. वहीं फिल्म की कहानी की बात करें, तो छपाक (Chhapaak)' की कहानी मालती यानी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की है. जो एसिड अटैक सरवाइवर है और इस घटना के बावजूद अपनी जिंदगी की जंग को पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ रही है. मालती की इस जंग में उसके साथी हैं अमोल (विक्रांत मैसे) और उनकी वकील (मधुरजीत सर्गी) हैं.

