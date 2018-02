हॉलीवुड में इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा को पछाड़ा, टॉप 10 लिस्ट में हुईं शामिल

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्मों में काम करके अपनी पहचान दुनियाभर में बनाई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी के अनुसार एक रिपोर्ट आई है, जिसमें टॉप 10 की लिस्ट में दो बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल हैं. पिछले कुछ सालों से हॉलीवुड में काम कर रहीं प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में तो हैं, लेकिन 'पद्मावत' से मिली प्रसिद्धि की वजह से दीपिका पादुकोण ने इस सूची में प्रियंका चोपड़ा को रैंकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया. 'द हॉलीवुड रिपोर्टर्स' के एक खबर के मुताबिक दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में तीसरी पोज़ीशन पर हैं.

With a jus an Indian movie - #Padmaavat release, @deepikapadukone makes into Top 3 of @THR 's on Top Actors Chart..



Ranks the most popular actors based on data from Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and Google Plus.https://t.co/UX65K010bXpic.twitter.com/jQ7jVosQjY