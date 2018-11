दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) और रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) 21 नवंबर को बैंगलुरु के लीला पैलेस में होने वाले रिसेप्शन के लिए रवाना हो चुके हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर शादीशुदा जोड़ी मीडिया के कैमरों में कैद हुईं. इस दौरान दीपिका पादुकोण ने ओफ व्हाइट सूट पहना, जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी. गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा पहने दीपिका पादुकोण पति रणवीर सिंह के साथ पोज देती दिखीं. बता दें, यह पहला मौका है जब शादी के बाद दीपिका अपने मायके जा रही हैं.मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका और रणवीर मैचिंग आउटफिट में देखें. रणवीर ने व्हाइट कुर्ता पायजामा के साथ कोटी पहन रखी थी.

A post shared by AskMen India (@askmenin) on Nov 19, 2018 at 9:15pm PST

A post shared by Bollywood & More... (@bollydope) on Nov 19, 2018 at 9:15pm PST

WATCH: Ranveer Singh and Deepika Padukone at Ranveer Singh's residence in Mumbai. They got married earlier this week in Italy's Lombardy pic.twitter.com/kgaiq87WTO