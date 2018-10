रणवीर-दीपिका की शादी को लेकर ट्विटर पर बन रहे Memes, शेयर कर रहे ऐसी Pics

बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप जोड़ी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) नवंबर महीने में शादी के बंधन में बंधने का ऐलान कर दिया है. इस जोड़ी को फैन्स ने दीपवीर (DeepVeer) का टैग नेम दिया है. कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को लेकर अफवाहें भी सोशल मीडिया पर गर्म थी. इतना ही नहीं, साल की शुरुआत में छुट्टियां मनाने देश के बाहर गए दीपवीर के बारे में यह भी अफवाहें उड़ी थी कि दोनों मालदीव में इंगेजमेंट करके लौटेंगे. फिलहाल इस खबर पर रणवीर-दीपिका ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया. दीपवीर की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर अब काफी मीम्स (Memes) बन रहे हैं. यह मीम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर काफी वायरल हो चुके हैं.

