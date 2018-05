दीपिका पादुकोण के गर्दन पर आज भी RK का टैटू, तस्वीर इंटरनेट पर वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव और केयरिंग हैं और ऐसे में उनके वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है. वर्कआउट करते हुए दीपिका की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. यह तस्वीर उनकी मसल की नहीं, बल्कि उनके बैक पर बने टैटू की वजह से वायरल हुई. दीपिका के जिम इंस्ट्रक्टर ने उनकी बैक साइड से एक तस्वीर क्लिक की, जिसमें दीपिका के गर्दन पर RK लिखा हुआ है. ट्रेनर ने यह दो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी.जल्द ही यह तस्वीर दीपिका पादुकोण के फैन्स ने इसे शेयर करना शुरू कर दी. इतना ही नहीं, दीपिका के फैन क्लब के अकाउंट पर भी यह फोटो आ गई. इंटरनेट पर मौजूद यूजर्स की निगाहें सीधे दीपिका पादुकोण के टैटू पर गई जहां उनके गर्दन पर RK लिखा हुआ था. बता दें कि साल 2007-08 के करीब दीपिका और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने गर्दन पर दिखने वाला RK का टैटू अब मोडिफाई किया गया है.

[Instagram] "We out here flexing" Fitness trainer Nam with Deepika Padukone in NYC pic.twitter.com/ysKYO2mE95