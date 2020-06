रणवीर सिंह के लाइव जाते ही दीपिका ने लगाई एक्टर को फटकार, आयुष्मान बोले- वह चले गए क्योंकि भाभी डांट रही है...

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पांचवें चरण का लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है, ऐसे में सभी सेलेब्स अपने-अपने घरों में कैद है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी लॉकडाउन में अकसर अपने वीडियो के जरिए फैन्स का मनोरंजन करते रहते हैं. अब हाल ही में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर सिंह, आयुष्मान खुरान (Ayushmann Khurrana) के लाइव सेशन के दौरान उनके साथ लाइव आकर एक्टर को सरप्राइज दे देते हैं. लेकिन रणवीर ज्यादा देर के लिए लाइव नहीं रहते, क्योंकि पीछे से दीपिका उनको डांट देती हैं.

Ranveer Singh joining Ayushmann Khurrana live on Instagram



He just woke up ???? pic.twitter.com/OeHQQdSXeM