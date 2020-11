48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में 'दिल्ली क्राइम' ने जीता 'बेस्ट ड्रामा' सीरीज का अवार्ड

केवल यही नहीं, प्राइम वीडियोज की 'फॉर मोर शॉट्स (Four More Shots)' को बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. हालांकि यह अवार्ड 'नोब्डी लूकिंग (Nobody Looking)' सीरीज ने अपने नाम किया. बता दें, 'दिल्ली क्राइम' ऐसी पहली भारतीय सीरीज है, जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है.

48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में गलेंडा (Glenda Jackson) जैक्सन को 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अवार्ड मिला. उन्हें 'एलीजाबेथ इज मिसिंग' के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया. वहीं, 'रिस्पांसिबल चाइल्ड (Responsible Child)' को बेस्ट मिनी सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया. बेस्ट डोक्यूमेंट्री का अवार्ड 'सामा' ने अपने नाम किया. बता, दें कोरोनावायरस की वजह से ऐसा पहली बार हुआ कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स वर्चुअल तरीके से हुए. रिचर्ड काइंड (Richard Kind) ने शो न्यूयार्क सिटी के एक खाली थियेटर में होस्ट किया. जहां पर कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी, था तो बस रेड कार्पेट.