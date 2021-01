Bigg Boss 14: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने जैस्मीन भसीन को कहा-, 'सच्ची में असली वैम्प है'

सलमान खान के गुस्सा होने के बाद निक्की तंबोली सफाई देते हुए कहती हैं कि उन्होंने राखी का मजाक नहीं उड़ाया था बल्कि तीनों सिर्फ मजे के लिए ऐसा कर रहीं थीं. निक्की तंबोली और जैस्मीन के इस तरह के व्यवहार की कुछ सेलेब्स ने आलोचना की है. काम्या पंजाबी ने ट्वीट करते हुए लिखा- यह वीकेंड का वार पूरी तरह निराशाजनक था. वहीं टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने ट्वीट में निक्की तंबोली और जैस्मीन भसीन के बारे में लिखते हुए कहती हैं. जैस्मीन भसीन रियल लाइफ में भी वैम्प हैं.

#Rakhi you clarified everything n said sorry too but dont over do it specially for people who never want to understand! Let them cry over "Biggboss Ninda karte hai biggboss ninda karte hai" ???? You Njoy the party btw ur pardesiyaa dance just killed it ???? #BiggBoss14@ColorsTV