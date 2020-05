धर्मेंद्र ने लिया वुड स्टोव पर बने खाने का जायका, बोले- मेरी मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थीं, वो टेस्ट...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर में से एक धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अकसर अपना वीडियो और फोटो शेयर कर फैंस से जुड़े रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह वुड स्टोव पर बने खाने का जायका लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में एक्टर ने बताया कि वुड स्टोव पर जो खाना बनता है, बहुत ही लजीज होता है. साथ ही इसकी वजह से उन्हें अपने गांव की भी याद आ गई. धर्मेंद्र का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

With love to my loving ???? friends . Thanks for your loving response. pic.twitter.com/97ex62uxyL