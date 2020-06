सुशांत सिंह राजपूत के निधन से धर्मेंद्र को लगा सदमा, बोले- न कभी मिला, न कभी फिल्म देखी फिर भी...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन ने देश में तमाम लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है. 34 साल की उम्र में ही सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया. टीवी और बैकग्राउंड डांसर से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर हर कोई दुखी है. बॉलीवुड कलाकारों के साथ-साथ आम जनता ने भी एक्टर के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है. वहीं, हाल ही में एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ना फिल्म देखी, न कभी मिला तुमसे. पर तेरे अचानक चले जाने से बड़ा सदमा लगा.

Pyaare Sushant, naa film dekhi na kabhi mila tum se ....par tere achaanak chale jaane se bada sadma laga !!! This beautiful beloved “ show business “ is very cruel. I can imagine your unbearable pain . I share the pain of your loving family and friends. pic.twitter.com/WQWHuyi1PH