धर्मेंद्र के फॉर्म पर उगे टमाटर, बैंगन और गोभी, बोले- सोचता हूं यहां स्टॉल खोल लूं...देखें Video

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) लॉकडाउन के दौरान अपने फॉर्म पर वक्त बिता रहे हैं. एक्टर अपने फॉर्म पर सब्जियां और फल उगा रहे हैं. बता दें, धर्मेंद्र नियमित अंतराल पर अपने खेत में उगी सब्जियों और फलों का वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर करते हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra Video) ने फिर से एक वीडियो शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धर्मेंद्र अपने फॉर्म पर उगे टमाटर, बैंगन और गोभी दिखा रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र (Dharmendra) कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं.

Film shootings se zayada nasha ???? aa raha hai, Dhrti puttra Dharam ko yahan love you all for your loving ???? response ????????????????????????????. Take care???? pic.twitter.com/KZ6X0L9YDK