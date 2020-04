धर्मेंद्र के खेत में उगी ब्रोकली, बैंगन और टमाटर, तो तराजू लाकर लगे तौलने- देखें Video

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam) on Apr 26, 2020 at 1:03am PDT

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने इस वीडियो को शेयर कर कहा: "दोस्तों ब्रोकली भी उगी है. साइज देखो. ब्रोकली, बैंगन, टमाटर और तोरी...इन सबको स्केल पर तौलता हूं यह जानने के लिए आज कितनी सब्जियां उगी हैं. खुशी होती है इसे देखकर. लव यू ऑल..." धर्मेंद्र ने इस वीडियो को शेयर कर फैन्स के बीच अपनी खुशी जाहिर की है. इससे पहले उन्होंने फूलों की खेती का वीडयो शेयर कर लिखा था: "किसान को ऐसा ही ख्वाब सजाने चाहिए. ये सब मालिक की मेहर और आप सब की दुआवों का नतीजा है. दुआ करता हूं आप सब इसी तरह हरे-भरे रहें, खिले रहें. लव यू ऑल."

Film shootings se zayada nasha aa raha hai, Dhrti puttra Dharam ko yahan love you all for your loving ???? response . Take care pic.twitter.com/KZ6X0L9YDK