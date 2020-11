धर्मेंद्र को उनके दोस्त ने दिया तोहफा, फैन्स को दिखाते हुए बोले- मैं इसको अपने हाथ से लगाऊंगा- देखें Video

धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपने फार्म हाउस पर समय बिता रहे हैं. साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वह अकसर अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर फैंस के साथ जुड़े रहते हैं. उनके पोस्ट पर फैन्स खूब प्यार लुटाते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र (Dharmendra Video) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर बता रहे हैं कि उन्हें उनके दोस्त ने एक गिफ्ट दिया है. वीडियो में अपने पौधों को दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह पौधे मुझे मेरे प्यार दोस्त संतोष ने दिए हैं. मैं इन पौधों को अपने हाथों से लगाऊंगा.

Lovely plants ???? from a loving friend Santosh. I feel happy at my farm . Friends, love you for your loving ???? response. Jeete raho ???? pic.twitter.com/OWm92DsFlq