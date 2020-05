धर्मेंद्र ने पौधों को पानी देते हुए वीडियो किया शेयर, बोले- अच्छी एक्सरसाइज होती है... देखें Video

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने फॉर्महाउस पर समय बिता रहे हैं. धर्मेंद्र अकसर अपने फॉर्महाउस से फलों और सब्जियों के वीडियो और फोटो भी फैन्स के साथ खूब साझा करते हैं. एक बार फिर धर्मेंद्र (Dharmendra Video) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक्टर पौधों को पानी देते नजर आ रहे हैं. पौधों को पानी देने के बाद धर्मेंद्र चाय और पराठे का नाश्ता कर रहे हैं.

With love to you all . Be happy healthy and strong Social distance , to get rid of korona faster. please please please pic.twitter.com/O78EwYH3Fc