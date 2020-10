धर्मेंद्र अपने पिता को याद कर हुए भावुक, Photo शेयर कर बोले- जीते जी जी इन्हें इनके...

QARZ ye , Maa Baap ka ..kabhi kisi se chukaya na gaya..aakhri dum tak duaein dete chale jaate hain..Dosto , jeete ji inhen ... inke na hone ka ehsaas na do mere Babu ji , Barsaat ke mahurat par ..Camera on karte huye ..Bobby ko aur puri unit ko Aasheerwad de rahe hain pic.twitter.com/aYVxNsavhQ

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, "कर्ज ये, मां-बाप का... कभी किसी से चुकाया ना गया, आखरी दम तक दुआएं देते चले जाते हैं और दोस्तों, जीते जी इन्हें इनके ना होने का एहसास ना दो. मेरे बाबू जी. बरसात के मुहुर्त पर, कैमरा ऑन करते हुए. बॉबी को और पूरी यूनिट को आशीर्वाद दे रहे थे." धर्मेंद्र द्वारा साझा की गई इस तस्वीर में उनके बाबू जी कैमरा पकड़े नजर आ रहे हैं. बता दें कि एक्टर अकसर अपने वीडियो और फोटो शेयर कर फैंस से बात करने की और उनसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं. कई बार धर्मेंद्र ने अपने वीडियो में अपना खूबसूरत बंगला और फार्म हाउस भी दिखाया है.

Good morning love you all for your loving ???? response...... pic.twitter.com/yrJHmMjkOE