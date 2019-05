गायों का दूध दुहते नजर आए धर्मेंद्र, बोले- अपने गांव में सीखा था...

धर्मेंद्र (Dharmendra) 83 साल की उम्र में जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उसे देखकर किसी को भी रश्क हो सकता है. धर्मेंद्र खेत-खलिहानों और मवेशियों के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे है. बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया के जरिये अपने फैन्स के साथ संपर्क बनाए रहते हैं और अपने फार्म हाउस के खूब वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं. धर्मेंद्र के ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. धर्मेंद्र की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस फोटो में धर्मेंद्र (Dharmendra) में गाय का दूध दुहते नजर आ रहे हैं.

Milking, Basic training of a farmer I learnt it in my village . pic.twitter.com/dHcpckkVOJ