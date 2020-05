धर्मेंद्र ने पढ़े फैंस के कमेंट्स तो यूं दिया रिएक्शन, बोले- जी तो चाहता है कि सबका...देखें Video

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. लॉकडाउन के कारण एक्टर अपने फार्महाउस पर समय बिता रहे हैं, लेकिन वह फैंस से जुड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. धर्मेंद्र अकसर अपने वीडियो और फोटो साझा कर फैंस को अपनी एक्टिविटी के बारे में बताते रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी पोस्ट पर आए लोगों के कमेंट्स को पढ़ रहे हैं. उन्होंने वीडियो में कहा कि जी तो चाहता है कि सबका जवाब दूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है.

Love you all....I wish, I could reply you all. pic.twitter.com/MB6VI3p09X