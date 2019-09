जब धर्मेंद्र ने दी फ़ोटो खींचने की धमकी तो यूं गिड़गिड़ाने लगे सनी देओल

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से सनी देओल (Sunny Deol) के बचपन की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में सनी तौलिये में नजर आ रहे हैं वहीं धर्मेंद्र उनकी तस्वीर खींच रहे हैं. इस फोटो में सनी बिल्कुल असहाय नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra) ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरा सबसे भोला बेटा, मैं इसकी बिना तौलिये की तस्वीर खिंचना चाहता था. बेचारा सनी कह रहा था नहीं पापा नहीं... दोस्तों इसका भोलापन मुझे आज भी दुखी कर देता है. बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.' सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में धर्मेंद्र काफी उदास और लाचार नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर उनका ये बचपन का फोटो खूब वायरल हो रहा है. धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं.

My most innocent son, I wanted to photograph him without towel. Poor Sunny said,noooooo please papa noooooooo. Friends, His innocence......this innocence......makes me..............sad even today. Sunny, love you my son. Good luck for PPDKP pic.twitter.com/4iYm4lwAVS