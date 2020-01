हवाई जहाज की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए धर्मेंद्र, बोले- छतों पर चढ़कर देखा करते थे, वो गया, वो गया... देखें Video

फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) यूं तो अब एक्टिंग की दुनिया से काफी दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र (Dharmendra Video) अकसर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स के साथ जुड़ते नजर आते हैं. धर्मेंद्र अकसर फैन्स के साथ अपने वीडियो साझा करते हैं. एक बार फिर धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो फैन्स के साथ शेयर किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र हवाई जाहज की सीढ़ियों पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र कह रहे हैं, "इसको हम छतों पर चढ़कर देखा करते थे, वो गया, वो गया."

शाहरुख खान की चचेरी बहन का पाकिस्तान में निधन, कैंसर से पीड़ित थीं नूरजहां

His blessings your good wishes keep flying at this young age ha ha ha....work is worship for me .love you always for your loving ???? response. pic.twitter.com/a0xL61tZGe