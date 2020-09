प्रकृति की गोद में बसा है धर्मेंद्र का शानदार फार्महाउस, एक्टर ने शेयर की खूबसूरत Photo

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने इस फोटो को साझा करते हुए लिखा, "मेरे फार्म पर अपनी शफकत के रंग बिखेरत, ग्रूब होता सूरज जैसे कहते हुए ओझ रहा है 'धर्म, अपना ख्याल रखना मैं कल सुबह फिर लौटुंगा." धर्मेंद्र की इस फोटो पर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं, साथ ही उनके फार्महाउस की तारीफें भी कर रहे हैं. फार्महाउस की इस फोटो में मौसम काफी सुहाना लग रहा है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस से जुड़ी तस्वीर या वीडियो साझा किया हो. इसके अलावा धर्मेंद्र अपनी फिल्म से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया था. इसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "किरदार जो मिल जाता है, जैसे तैसे निभा जाता..."

Baarish mein...indoor brisk walk for half an hour.... listen Lata ji,s old song ... remember my college days... God willing ...getting ready for a new movie.... need your good wishes. Love you all. pic.twitter.com/8IJsjhq4GL