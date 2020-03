धर्मेंद्र को याद आ गया गुजरा जमाना, इस एक्ट्रेस के साथ फोटो शेयर कर बोले- मिलती है जिंदगी में मुहब्बत कभी कभी...

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपनी फिल्मों से सबका खूब दिल जीता है. आज भी फिल्मों से दूर होने के बाद भी वह लोगों के दिलों पर खूब राज करते हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अकसर फैंस के साथ अपनी फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर से जुड़ी एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस माला सिन्हा (Mala Sinha) के साथ नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र की इस फोटो को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें गुजरा हुआ जमाना काफी याद आ रहा है.

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपनी इस फोटो को शेयर करते हुए अपने पुरानी पलों को याद किया. साथ ही ट्विटर पर लिखा, "मिलती है जिंदगी में मुहब्बत कभी-कभी...साहिर की याद में." फोटो में धर्मेंद्र माला सिन्हा को गले लगाए नजर आ रहे हैं. उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. धर्मेंद्र और माला सिन्हा की यह फोटो 1968 की फिल्म 'आंखें' की है और यह पंक्तियां भी इसी फिल्म के एक गीत की हैं. बता दें कि बीते दिन एक्टर ने बॉलीवुड कलाकार शशि कपूर के साथ उनकी फोटो साझा कर उन्हें उनके जन्मदिन पर याद किया था. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र और शशि कपूर साथ में 'क्रोधी' फिल्म में नजर आए थे.

Remembering Shashi, on his Birth Anniversary. We worked together in Karodhi. pic.twitter.com/E8vpezY5Zx