शशि कपूर के जन्मदिन पर धर्मेंद्र ने शेयर की पुरानी तस्वीर, बोले- हमने क्रोधी में साथ काम किया था...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शशि कपूर (Shashi Kapoor) का आज 81वां जन्मदिन है. साल 1938 में जन्मे शशि कपूर पहली बार फिल्म 'आग और आवारा' में नजर आए थे. उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उन्हें बॉलीवुड के कई कलाकारों ने जन्मदिन की बधाइयां दीं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी शशि कपूर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह शशि कपूर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं. अपनी फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने शशि कपूर को उनके जन्मदिन पर याद किया साथ ही यह भी बताया कि दोनों ने फिल्म क्रोधी में साथ काम किया था.

Remembering Shashi, on his Birth Anniversary. We worked together in Karodhi. pic.twitter.com/E8vpezY5Zx