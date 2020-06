धर्मेंद्र ने फैंस को प्रेरित करने के लिए शेयर किया Video, बोले- भगवान भी उन्हीं की मदद करता है, जो...

धर्मेंद्र (Dharmendra) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही फैंस इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. धर्मेंद्र ने वीडियो में कहा, "देख मुझे अपना ही कातिब-ए-तकदीर, मेरा मालिक भी मेरे साथ हो लिया. भगवान भी उन्हीं की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है." वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, "आखिरी साल, जब मैं कैलीफॉर्नियां में घूम रहा था. मेरी पंक्तियां केवल आप लोगों को प्रेरित करने के लिए है दोस्तों." बता दें कि धर्मेंद्र अकसर वीडियो या फोटो शेयर कर फैंस के साथ जुड़े रहते हैं, साथ ही उन्हें अपने जीवन की खास बातें भी बताते हैं.

Friends, I have gone through each and every post. Love you all for Your love and respect . Thanks for your encouragement. I wish I could reply you all...1997 mein Trees were small , log cabins bana lein......aur..... pic.twitter.com/NT4r6CBQzM