हेमा मालिनी ने संसद में लगाया झाड़ू तो धर्मेंद्र बोले, अनाड़ी लग रही थी...

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) यूं तो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. धर्मेंद्र (Dharmendra) ने हाल ही अपनी बीवी हेमा मालिनी को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. हाल ही में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) को संसद भवन के बाहर झाड़ू लगाने को लेकर काफी ट्रोल किया गया था. अब इस लिस्ट में धर्मेंद्र का नाम भी शामिल हो गया है. दरअसल, 83 साल के धर्मेंद्र से जब किसी ट्विटर यूजर ने पूछा गया कि क्या कभी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने अपनी जिंदगी में झाड़ू उठाया है. इस सवाल का धर्मेंद्र ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

'द कपिल शर्मा शो' में पहुंची कंगना रनौत तो हुआ कुछ ऐसा, देखें वायरल Video

एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने ट्विटर हैंडल से जवाब देते हुए कहा, 'हां फिल्मस में, मुझे भी अनाड़ी लग रही थी. मैंने मगर बचपन में अपनी मां का हमेशा हाथ बंटाया है. मैं झाड़ू में माहिर था. मुझे सफाई बहुत पसंद है.' धर्मेंद्र का ये ट्वीट 400 से ज्यादा बार लाइक किया गया और ट्विटर पर फैन्स ने उनके इस ट्वीट की भी खूब तारीफ की.

Super 30 Box Office Collection Day 5: ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' का धमाल जारी, अब तक कमाए इतने करोड़

When new entrants at Hogwarts are introduced to the broomstick for the first time https://t.co/7BZpx3LwmW