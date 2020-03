होली के पावन अवसर पर धर्मेंद्र का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- त्योहार मनाएं, लेकिन...

होली (Holi) के मौके पर आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों में भी खूब क्रेज देखने को मिल रहा है. इस त्योहार पर बॉलीवुड कलाकारों ने न केवल अपने फैंस को होली की ढेर सारी बधाइयां दीं, साथ कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण सावधानी बरतने की भी सलाह दी. होली के खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी अपने फैंस को खास अंदाज में होली की बधाइयां दीं. उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होली की शुभकामनाएं दीं. धर्मेंद्र का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर कमेंट भी कर रहे हैं.

HAPPY HOLI, Friends celebrate it but very carefully. crona , CRONA and crona pic.twitter.com/usliECFOBw

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने होली (Holi) के पावन अवसर पर अपनी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी की फोटो को साझा करते हुए लिखा, "सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी बधाइयां, इसे मनाएं लेकिन सावधानी से. कोरोना, कोरोना और कोरोना." धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का यह फोटो शोले फिल्म का लग रहा है, जिसमें दोनों कलाकार साथ में होली मनाते नजर आ रहे हैं. बता दें कि धर्मेंद्र के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार और ऋषि कपूर जैसे की दिग्गज कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को होली की बधाइयां दीं.

May the warm & bright colours 🌈of Holi, the festival of colours 🌈fill our lives with joy, love, happiness, positivity & peace. May we all embrace brotherhood, unity & shun negativity & hatred & live & let live. Happy Holi!!🌈 pic.twitter.com/IKl4BYK736