धर्मेंद्र ने खाना बनाने के लिए गैस की जगह किया लकड़ी के स्टोव का इस्तेमाल, बोले- इस पर बने खाने का अपनी ही...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने फॉर्महाउस पर समय बिता रहे हैं. धर्मेंद्र अकसर अपने फॉर्महाउस से फलों और सब्जियों के वीडियो और फोटो भी फैन्स के साथ खूब साझा करते हैं. एक बार फिर धर्मेंद्र (Dharmendra Video) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक्टर खाना पकाने के लिए गैस की जगह लकड़ी के स्टोव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र के इस स्टोव पर चाय बन रही हैं. फैन्स को एक्टर का यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है.

For real flavor of food , I am using wood stove these days..... isspar bane khane ka apna hi zaiqa hai.... pic.twitter.com/iRD7o4GrU3