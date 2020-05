धर्मेंद्र की घास काटने वाली मशीन हुई खराब, तो Video पोस्ट कर बोले- किसान को हर मुश्किल से गुजरना आता...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों अपने फॉर्म हाउस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वो वीडियो में अपने खेत में उगी सब्जियां, फल और फूलों को दिखाते हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra Video) के वीडियो लोगों को खूब पंसद आते हैं. हालांकि, एक बार फिर धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. लेकिन इस बार वह वीडियो में कोई सब्जी या फल नहीं दिखा रहे बल्कि अपनी खराब हुई घास काटने वाली मशीन को दिखा रहे हैं. बता दें, देश में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण धर्मेंद्र अपने फॉर्म हाउस पर समय बिता रहे हैं.

Kissan ko, har mushkil se guzrana aata hai . Take care love you for your loving ???? response. pic.twitter.com/qiKhGnja3r