दीया मिर्जा स्टेज पर ही लगीं फूट-फूटकर रोने, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कही ये बात...देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस स्टेज पर फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza Video) जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (Jaipur Literature Festival) का हिस्सा बनीं. इस दौरान जलवायु आपातकाल (Climate Emergency) की बाते करते हुए एक्ट्रेस ने स्टेज पर ही रोना शुरू कर दिया. दीया मिर्जा के इस वीडियो को एएनआई के ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो में दीया जलवायु के दिन-ब-दिन बिगड़ते हालातों को लेकर रोते हुए कह रही हैं, "किसी के दुख-दर्द को समझने से पीछे ना हटें. अपने आंसूओं को बहने से ना रोकें."

#WATCH Actor Dia Mirza breaks down while speaking at the 'climate emergency' session during Jaipur Literature Festival; she says, "Don't hold back from being an empath". (27.1.20) pic.twitter.com/fyAgH3giL9