अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं से पटाखे जलाने के लिए किया मना तो दीया मिर्जा का यूं आया रिएक्शन

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा एक बार फिर जीत हासिल करने पर उन्हें चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Election 2020) के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली है. इस जीत की खुशी में बीते दिन अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पटाखे न जलाने का अनुरोध किया. अरविंद केजरीवाल के इस अनुरोध पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

मनोज तिवारी ने Bigg Boss 13 के सिद्धार्थ शुक्ला का किया सपोर्ट, बोले- ट्रॉफी जीतो...

The best thing i heard @ArvindKejriwal in your speech yesterday was requesting all party workers not to burst crackers. Belated birthday wishes to Sunita. And all the best! May you continue to improve quality of education, environment and uplift lives #GlobalGoals#SDGs