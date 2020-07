संबित पात्रा ने कश्मीर की Photo को शेयर कर कहा कुछ ऐसा तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब

दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने संबित पात्रा (Sambit Patra) को जवाब देते हुए लिखा, "क्या आपमें किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं बची है?" दीया मिर्जा के इस ट्वीट के बाद से ही संबित पात्रा और एक्ट्रेस में ट्विटर पर बहस छिड़ गई. संबित पात्रा ने दीया मिर्जा का जवाब देते हुए लिखा, "मैडम आपको इस समय एक प्लेकार्ड पकड़ना चाहिए जिसमें लिखा होगा, 'मैं पाक द्वारा समर्थित कश्मीर में जिहाद पर शर्मिंदा हूं.' लेकिन आप सभी सेलेक्टिव हैं और आप ऐसा नहीं करेंगी." इसके बाद दीया मिर्जा ने संबित पात्रा का जवाब देते हुए लिखा, "आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है."

Madam ...this is the time when You should hold a placard close to your heart reading “I am ashamed because of Pak sponsored Jihad in Kashmir”



But you all are selective ..

You'll never do that .. https://t.co/pRuifNvD4r — Sambit Patra (@sambitswaraj) July 1, 2020

Yes Madam I have EMPATHY ..for my forces ..for Every Indian Citizen irrespective of their religion..

Unlike you whose Empathy is selective

Remember I am not a Selective Placard holder

BTW I am your fan and would love to see you with a Placard condemning pak sponsored Jihad today https://t.co/7fE33l1Dmr — Sambit Patra (@sambitswaraj) July 1, 2020

Support for a real cause is never Conditional

Second Support with PLACARD is more effective

Third “Pulitzer Lovers” is a selective Ilk not the name of a “Political Party”

So I have not politicised

Waiting for the PLACARD

Thanks

Your Fan https://t.co/Jr9pMDmjsw — Sambit Patra (@sambitswaraj) July 1, 2020

दीया मिर्जा (Dia Mirza) के सवाल का जवाब देते हुए संबित पात्रा (Sambit Patra) ने लिखा, "हां मैडम मेरे पास सहानुभूति है. मेरी सेनाओं के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए. आपके विपरीत, जिसकी सहानुभूति चयनात्मक हो. याद रखें मैं कोई चयनात्मक प्लेकार्ड पकड़ने वाला इंसान नहीं हूं. हालांकि, मैं आपका प्रशंसक हूं और आज आपको पाक समर्थित जिहाद की निंदा करने वाले प्लेकार्ड को पकड़ा देखना पसंद करुंगा." बता दें कि दीया मिर्जा के अलावा मशहूर सिंगर विशाल ददलानी और फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने भी संबित पात्रा पर उनके ट्वीट को लेकर निशाना साधा.