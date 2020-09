जया बच्चन के बयान पर दीया मिर्जा ने किया ट्वीट, बोलीं- अन्यायपूर्ण और निंदनीय...

फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने संसद में पुरजोर तरीके से जवाब दिया. उन्होंने राज्यसभा में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) और कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया. बता दें, लोकसभा में रवि किशन के बयान के बाद मंगलवार को जया बच्चन ने अपनी बात रखी. राज्यसभा में जया बच्चन (Jaya Bachchan Speech) की बेबाकी को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी उनका खूब समर्थन कर रहे हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने एक्ट्रेस का समर्थन किया है.

Jayaji is absolutely right. So grateful that she spoke up for our industry. We are always committed to contribute towards social upliftment and social good. The industry has always helped governments. This vilification of our film industry is unjust and condemnable.