बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने CAA के विरोध में किया ट्वीट तो फराह खान बोलीं- मेरे पिता मुस्लिम हैं, मां पारसी...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध पूरे देश में फैल चुका है और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज देश के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है. लेकिन सोशल मीडिया पर हस्तियों के रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बिटिया और जूलरी डिजाइनर फराह खान (Farah Khan) ने भी ट्वीट करके नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर आवाज उठाई है. यही नहीं, फराह खान (Farah Khan) हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं और उनके ट्वीट खूब वायरल भी होते हैं. फराह खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी बात करी है.

My mother is a Hindu, my biological father was a Christian, my adopted father - a Muslim. In all official documents, my religion status stays blank. Does religion determine I am an Indian? It never did and I hope it never does. #OneIndia#India