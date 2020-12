शाहरुख खान, अजय देवगन, धर्मेंद्र सहित इन सितारों ने दिलीप कुमार को यूं किया बर्थडे विश, देखें Post

To the one and only, who amazed and inspired the world by just being himself. Wishing the legendary @TheDilipKumar a Happy Birthday. I cherish & remember every time we've met in vivid detail & you have always loved me like your own. Love you tooo much.Have a good one Dilip Sahib. pic.twitter.com/XoaT2s7a8x — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2020

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को टैग करते हुए आगे लिखते हैं- जब भी हम मिलें... आपने मुझे हमेशा याद रखा और मुझे अपने जैसा प्यार दिया. आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है. ढेर सारा प्यार दिलीप साहब. आपको बता दें कि दिलीप कुमार, शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं.

धर्मेंद्र (Dharmendra) और राज बब्बर (Raj Babbar) ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दिलीप कुमार के जन्मदिन के मौके पर बधाई संदेश शेयर किया है. धर्मेंद्र ने दिलीप साहब के साथ थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए लिखा- जन्मदिन मुबारक, दलीप साहब, लव यू माय डार्लिंग भाई. आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने गुड्डी और ज्वार भाटा जैसी फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया है. जबकि राज बब्बर ने लिखा "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दिलीप कुमार साहब. राज बब्बर आगे लिखते हैं कि मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. भवगान से यही कामना है कि हमेशा वह स्वस्थ्य रहें.

Happy birthday Yusuf Saab. You're an institution by yourself. And, you've always been my steady source of inspiration over the years. Respects to you Sir today and always???? pic.twitter.com/7SrszBhBtw — Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 11, 2020

अजय देवगन (Ajay Devgan) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, यूसुफ साहब. आप खुद में एक संस्था हैं. और, आप हमेशा से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं. आज और हमेशा आपकी एक खास जगह है.

Happy birthday @TheDilipKumar saab ???? I wish you good health and a long life ahead. I feel fortunate remembering the times we spent together while shooting for #Izzatdar & #KanoonApnaApna. Sending you my best wishes. Take care ????❤️ pic.twitter.com/fOwWwkc6au — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) December 11, 2020

'इज्जतदार' और 'कानून अपना अपना' जैसी फिल्मों में दिलीप कुमार की को- स्टारी रहीं माधुरी दीक्षित ने उन्हें खास अंदाज में बधाई देते हुए लिखा: "जन्मदिन मुबारक हो, दिलीप कुमार साहब. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और आगे के लंबे जीवन की कामना करती हूं. हम समय को याद करते हुए सौभाग्यशाली महसूस करते हैं.

The KING & I ..... Happy Birthday Dear @TheDilipKumar Sahab !!! May god grace you with good health and long life. #HappyBirthdayDilipKumar Every generation loves you!!! pic.twitter.com/uLzTUcua9u — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 11, 2020

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने दिलीप कुमार को विश करते हुए प्यारा सा संदेश शेयर किया है. आपको बता दें कि दिलीप कुमार को कोहिनूर, मुगल-ए-आजम, शक्ति, नया दिल और राम और श्याम जैसे क्लासिक्ल फिल्मों में शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. आखिरी बार उन्हें 1998 की फिल्म किला में देखा गया था.