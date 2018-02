95 वर्षीय दिलीप कुमार की खैरियत लेने पहुंचे उनके 'बेटे', सामने आई तस्वीर

खास बातें दिलीप साहब से मिलने पहुंचे शाहरुख खान शाहरुख को मुंह बोला बेटा मानते हैं दिलीप-सायरा 'जीरो' की शूटिंग में व्यस्त हैं एसआरके

.@iamsrk came to visit Saab at home today. -FF pic.twitter.com/GLrnqu1Ln2 — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) February 12, 2018

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं है. 95 वर्षीय दिलीप साहब का हालचाल जानने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान उनके घर पहुंचे. सोमवार को शाहरुख उनसे मिले और दिलीप साहब के साथ वक्त गुजारा, इसकी जानकारी उनके ट्विटर पेज पर दी गई. तस्वीर में शाहरुख और दिलीप साहब साथ नजर आ रहे हैं. शाहरुख ने उनका हाथ थाम रखा है और तस्वीर में दिलीप साहब की हालात काफी नाजुक लग रही है.मालूम हो कि, दिलीप कुमार शाहरुख को अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं. पिछले साल अगस्त में जब शाहरुख उनसे मिलने पहुंचे थे, तब सायरा बानो से ट्विटर पोस्ट में शाहरुख को बेटा कहकर संबोधित किया था.

Message from Saira Banu: Sahab's mooh-bola beta-"son" @iamsrk visited Sahab today. Sharing some photos of the evening. pic.twitter.com/UHV8gzOB8v — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) August 15, 2017

2/ @iamsrk visited Sahab this evening. Sahab's doing much better since return from the hospital. Shukar Allah. pic.twitter.com/V2njs5swDM — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) August 15, 2017

देखें तस्वीर...बता दें, शाहरुख खान की लास्ट रिलीज फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' बॉक्सऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इन दिनों वे फिल्म 'जीरो' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें एसआरके बौने का किरदार निभाएंगे. आनंद एल राय की इस फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी होंगी.