दिलीप कुमार के सबसे छोटे भाई एहसान खान का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित

Dilip Saab's youngest brother Ehsan Khan, passed away few hours ago.

Earlier, youngest brother, Aslam had passed away. We are from God and to Him we return. Pls pray for them.

Posted by @FAISALmouthshut on behalf of #DilipKumar — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) September 3, 2020

बताया गया है कि दिलीप कुमार के भाई एहसान खान और असलम खान (88) को 15 अगस्त को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था. इसके बाद दोनों को लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया था. असलम खान का निधन 21 अगस्त को हो गया था. दोनों का इलाज डॉ. पारकर कर रहे थे.

.@TheDilipKumar Dilip Saab's youngest brother, Aslam Khan, passed away this morning at Lilavati Hospital, Mumbai.



We are from God and to Him we return. — faisalMouthshut (@FAISALmouthshut) August 21, 2020

गौरतलब है कि मार्च में दिलीप कुमार (97) ने ट्विटर पर एक स्वास्थ्य जानकारी साझा करते हुए कहा था कि वह और उनकी पत्नी सायरा बानू (75) पूरी तरह से पृथक-वास में हैं तथा उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को लेकर ऐसा किया है. उन्होंने कहा था, ‘‘सायरा मुझे संक्रमण से बचाने की हर कोशिश कर रही है. ''