दिशा पटानी ने आदित्य ठाकरे को बर्थडे पर यूं किया विश, Photo शेयर कर कही ये बात

इस फोटो को शेयर करते हुए दिशा पटानी (Disha Patani) ने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन की मुबारकबाद." दिशा पटानी ने इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर पर भी आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) को विश किया है. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे आदित्य ठाकरे, हमेशा ऐसे ही अमेजिंग रहो और चमकते रहो." एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Happiest b'day @AUThackeray stay the amazing you and keep shining ????❤️