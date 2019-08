दिशा पटानी ने स्टंट करते हुए खोया संतुलन, यूं गिरी उछलकर...देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) अपनी फिटनेस और स्टंट के लिए खूब पहचानी जाती हैं. लेकिन इस बार उनको ये स्टंट महंगा साबित हुआ. दरअसल, एक्ट्रेस दिशा पटानी एक स्टंट करते हुए उछलकर गिर गईं, अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को खुद एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दिशा (Disha Patani) बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रही थीं, लेकिन इसी दौरान वो उछलकर गिर गईं. बता दें इस हादसे में एक्ट्रेस को कोई चोट नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब देखा जा रहा है.

Monday morning be like and Ofcourse ignore the epic fall still learning pic.twitter.com/Xdlt8Y109Z