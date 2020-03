दिशा पटानी ने अपने जबरदस्त डांस से उड़ाए सबके होश, इंटरनेट पर छाया धमाकेदार Video

खास बातें दिशा पटानी का वीडियो हुआ वायरल दिशा पटानी का डांस वीडियो हुआ वायरल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) फिल्मों के साथ-साथ अपने फोटो और वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में एक डांस वीडियो अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है. दिशा पटानी का यह वीडियो फिल्म 'बागी 3 (Baaghi 3)' के गाने 'डू यू लव मी (Do You Love Me)' का है. दरअसल, एक्ट्रेस ने इस 'डू यू लव मी' का मेकिंग वीडियो शेयर किया है. दिशा पटानी (Disha Patani Video) इस वीडियो में अपने जबरदस्त डांस से सबके होश उड़ा रही हैं. एक्ट्रेस के इस वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक्ट्रेस दिशा पटानी (Disha Patani) ने अपने डांस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "डू यू लव मी (Do You Love Me)." बता दें, एक्ट्रेस दिशा पटानी का ये गाना काफी फेमस हुआ. 'बागी 3 (Baaghi 3)' के इस गाने को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और अभी भी एक्ट्रेस का ये गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है.

वहीं, फिल्म 'बागी 3 (Baaghi 3)' 6 मार्च को रिलीज हो चुकी है. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), रितेश देशमुख और दिशा पटानी की फिल्म का फैन्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस फिल्म ने अब तक 53.83 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म की कमाई को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही 'बागी 3' 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. इसके अलावा, दिशा पटानी सलमान खान के साथ फिल्म 'राधे' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी.

