सलमान खान की फिल्म 'भारत' की स्टारकास्ट बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है. पहले सलमान खान, फिर प्रियंका चोपड़ा और अब दिशा पटानी का नाम भी इस फिल्म से जुड़ गया है. पहले 'भारत' में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री पर सलमान खान ने उनका स्वागत किया था तो अब प्रियंका चोपड़ा ने दिशा पटानी के फिल्म का हिस्सा बनने पर उनका स्वागत किया है. प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया है. 'भारत' में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने के लिए तैयार अभिनेत्री दिशा पटानी ने कहा कि वह प्रियंका की एक बड़ी फैन हैं.प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, 'दिशा पटानी का 'भारत' में स्वागत है. यह प्यारा है. इसमें बरेली का भी प्रतिनिधित्व है.'

Thank youuu sooo much, i am your biggest fan and i am so so excited to be a part of it, big hug cant wait @Bharat_thefilmhttps://t.co/WrSaDaL19u