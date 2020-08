कोझिकोड विमान हादसे पर आया दिशा पटानी का रिएक्शन, बोलीं- सबसे भयानक साल...

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के अलावा अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी केरल में हुई इस दुर्घटना पर रिएक्ट किया है. अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा, "भयानक खबर, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना." अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं, दिशा पटानी (Disha Patani) ने इस हादसे को लेकर लिखा, "कोझीकोड में रनवे पर एयर इंडिया विमान के दुखद क्रैश लैंडिंग से गहरा झटका लगा. कलकत्ता एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों, पायलट और क्रू बोर्ड पर मौजूद लोगों के लिए प्रार्थना. यह सबसे भयानक साल."

Terrible news! Praying for the safety of all the passengers and crew onboard the #AirIndia Express flight. My deepest condolences to those who have lost their loved ones ???????? — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2020

Deeply shocked by the tragic crash landing of the #AirIndia aircraft that overshot the runway in Kozhikode.

Prayers for all passengers, pilots & crew on board and at Calicut Airport. Terrible year this???????????????????????????????? — Disha Patani (@DishPatani) August 7, 2020

Condolences to the families who lost their members in the Kozhikode crash. Best wishes to those recovering in Hospitals. Kudos to the citizens of Calicut and the under-equipped staff of the airport. More strength to the already overworked medical professionals of Kerala. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 8, 2020



बता दें कि शुक्रवार को दुबई से आ रहा एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) का एक विमान बारिश के कारण कोझिकोड हवाईअड्डे पर रनवे से फिसलकर 35 फुट नीचे गिर गया और दो हिस्सों में टूट गया. उन्होंने बताया कि केरल पुलिस ने हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है. पुरी ने कहा कि वह विमान हादसे से बहुत दुखी और व्यथित हैं. उन्होंने बताया कि एअर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के राहत दलों को दिल्ली और मुंबई से तत्काल रवाना किया जा रहा है.