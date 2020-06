दिव्या खोसला कुमार ने सोनू निगम के विरोध के लिए कराया शेफ शेरू का परिचय, अब यूं हो रही हैं ट्रोल

Divya Khosla Kumar bringing her family chef "sheru" to counter Sonu Nigam is sending me …....???????????????????? phle to over acting ke 500 kaato iske... #DivyaKhoslaKumar pic.twitter.com/txcaFrhXL5

दिव्या खोसला कुमार (Divya Khosla Kumar) के कुक शेरू (Sheru) ने वीडियो में कहा, "गुलशन कुमार सोनू निगम को दिल्ली से मुंबई लेकर आए थे. वे आज जो कुछ भी हैं केवल गुलशन जी की वजह से ही हैं. हमारे ऑफिस में वह रिसेप्शन पर बैठे रहते थे. साहब ने 2-4 महीने बाद उन्हें काम दिया, उनके गाने रिलीज किए और स्टार बनाया." शेरू के वीडियो को लेकर एक फैन ने दिव्या खोसला कुमार पर तंज कसते हुए कहा, "बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जाता है शेरू द कुक को." वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "शिनचैन का शीरो दिव्या के शेरू से काफी अच्छा है."

This whole saga of Divya Khosla Kumar and Sheru is so funny They definitely should get a filmfare award for this performance . Why didn't she make a tik-tok video? pic.twitter.com/fM8mIyLn79