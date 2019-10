Inside Pics: अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों का धमाल, इस अंदाज में दिखे शाहरुख, कैटरीना और अनन्या पांडे

@iamhumaq and @shraddhakapoor at Bachchan's diwali bash Happy Diwali Follow @panchatbollywood for more ???? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________________________________ • All credits to the photographer/ owner • • Follow: @mysharepost . .#aishwaryaraibachchan #abhishekbachchan #aaradhyabachchan #bollywoodstyle #bollywoodactress #actresses #bollywood #latestbollywood #amitabhbachchan #jayabachchan #dubai #saraalikhan #rekhaji #happydiwali #diwai2019 #happynewyear #kartikaaryan #delhi_igers #weddingdress #sareeblouse #sareefashion #indianwedding #indian #diljitdosanjh #nehakakkar #msdhoni #sachintendulkar #srk #shahrukhkhan #biggboss13 _________________________________

A post shared by Panchat Bollywood (@panchatbollywood) on Oct 27, 2019 at 10:52pm PDT