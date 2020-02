'नमस्ते ट्रंप' के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने की शाहरुख और अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तारीफ, कही यह बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत दौरे पर आए हुए हैं. दो दिवसीय दौरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक्साइटमेंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार ट्विटर पर भारतीय फिल्मों को लेकर ट्वीट कर रहे थे और अपने पल-पल की खबर लोगों को दे रहे थे. अहमदाबाद में पत्नी मेलानिया के साथ लैंड करने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) लेकर गए. इस दौरान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चरखा चलाना सिखाया और साथ ही गांधी जी के तीन बंदरों की कहानी भी सुनाई.

पवन सिंह का होली पर नया गाना 'कमरिया हिला रही है' हुआ रिलीज, यूट्यूब पर Video ने मचाया तहलका

US President Donald Trump: All over the planet people take great joy in watching Bollywood films, bhangra, and classic films like DDLJ and Sholay. You cheer on great cricketers like Sachin Tendulkar and Virat Kohli pic.twitter.com/CHvedzlXQh