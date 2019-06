Dostana 2: 'दोस्ताना 2' को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म, 'सोनू' के साथ नजर आएंगी जाह्नवी कपूर

'दोस्ताना 2 (Dostana 2)' को लेकर सस्पेसं खत्म हो गया है. पिछले कुछ दिनों से 'दोस्ताना 2' की कास्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब सारे सस्पेंस पर से परदा उठ गया है. फिल्म से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' फेम एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की जोड़ी फिल्म में नजर आएगी. इस तरह 'दोस्ताना 2 (Dostana 2)' में मौजूदा दौर के दो चर्चित युवा कलाकारों को कास्ट किया गया है. 'दोस्ताना' फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के साथ प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं.

The return of the franchise with unlimited madness! @TheAaryanKartik, #Janhvi & a soon to be launched fresh face - making it the trio for #Dostana2, directed by @CollinDcunha. Watch out for the third suitable boy!@apoorvamehta18@dharmamoviespic.twitter.com/XtpSHGMUrv