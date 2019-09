Dream Girl Box Office Collection: इस दिग्गज एक्टर की फिल्म को पछाड़कर आगे बढ़ी 'ड्रीम गर्ल', कमाए इतने करोड़

Dream Girl Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और एक्ट्रेस नुसरत भरुचा (Nusrat Bharucha) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने पहले हफ्ते में ही तूफान मचा कर रख दिया है. रिलीज के चार दिनों में ही फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने लागत से दोगुनी कमाई की है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने बीते दिन करीब 5 से 6 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म अब तक 58 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'ड्रीम गर्ल' ने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30' को पछाड़ते हुए टॉप 15 में 11वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

भारत के अलावा विदेशों की बात करें तो 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने वहां भी दमदार प्रदर्शन किया है. खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 'ड्रीम गर्ल' ने करीब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म के इस प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह जल्द ही 65 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. बता दें कि 'ड्रीम गर्ल' ने रिलीज के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की 'छिछोरे (Chhichhore)' को भी कड़ी टक्कर दी है. इस फिल्म में सबसे खास चीज है आयुष्मान खुराना का पूजा का किरदार, जिसे लेकर लगभग सभी दर्शकों में क्रेज देखने को मिल रहा है.

#DreamGirl scores well in its opening weekend #Overseas... Total after Weekend 1: $ 1.7 million [₹ 12.21 cr]... Key markets...#USA + #Canada: $ 675k#UAE + #GCC: $ 445k#UK: $ 157k#Australia#NZ#Fiji: $ 66k